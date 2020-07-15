TikTok оштрафовали за сбор информации о детях

Правительство Южной Кореи оштрафовало соцсеть TikTok за сбор данных о несовершеннолетних. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на комиссию по телекоммуникациям республики.

Штраф составил 188 млн вон (155 тысяч долларов). TikTok Pte Ltd. обвинили в «неправильном обращении с пользовательскими данными на фоне растущих глобальных проблем конфиденциальности социальных сетей».

Китайская соцсеть особенно популярна среди подростков. Комиссия установила, что оператор приложения нарушил национальные законы о телекоммуникациях и собирал данные о детях в возрасте до 14 лет без согласия их родителей. Более того, TikTok не уведомлял о передаче персональной информации за рубеж. Данные южнокорейских пользователей хранились на серверах в Сингапуре и США.

Ранее власти США заявили о том, что намереваются заблокировать приложения TikTok на территории страны. Поводом для того являются опасения, что власти Китая могут использовать социальную сеть для получения личных данных пользователей, а также как средство пропаганды.

Сеул, Зоя Осколкова

Сеул. Другие новости 15.07.20

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