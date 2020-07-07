Власти США намерены заблокировать TikTok

Власти США намереваются заблокировать приложения TikTok на территории страны, сообщил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, поводом для того являются опасения, что власти Китая могут использовать данную социальную сеть для получения личных данных пользователей, а также как средство пропаганды.

Помпео рассказал, что как и президент США Дональд Трамп серьёзно относится к отчётам, после которых запрет на TikTok был наложен в Индии, а власти Австралии рассматривают такую возможность, передает Fox News. Стоит также отметить, что TikTok в ближайшие дни окажется заблокированным в Гонконге, так как в Пекине был принят соответствующий закон о нацбезопасности КНР.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.07.20

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