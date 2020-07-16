При крушении самолета-разведчика в Турции погибли семь человек

Самолет-разведчик ВВС Турции разбился на востоке страны. В авиакатастрофе погибли семь человек: два пилота и пять полицейских, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление главы Министерства внутренних дел республики Сулеймана Сойлу.

По словам министра, все погибшие в катастрофе были сотрудниками органов безопасности. Самолет разбился на территории турецкой провинции Ван в районе горы Артос на востоке страны. Специалисты выясняют причины крушения.

На место ЧП прибыли Сулейман Сойлу, начальник Управления полиции Мехмет Акташ и губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Билмез.

Установлено, что самолет вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен 15 июля в 18:34 для разведывательных и наблюдательных работ в провинциях Хаккари и Ван. Самолет исчез с радаров в 22:45, также пропала радиосвязь с пилотами.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 16.07.20

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