Хакеры взломали твиттер-аккаунты известнейших людей США

Кибермошенники получили доступ к твиттер-аккаунтам американских компаний и бизнесменов. Хакеры пытались выманить биткоины у подписчиков. Об этом сообщает Bloomberg.

Взломанными оказались странички основателя Tesla Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и бывшего президента США Барака Обамы. Кроме того, был утрачен доступ к аккаунтам вице-президента США Джо Байдена, бизнесмена Уоррена Баффета, рэпера Канье Уэста, бизнесмена Майкла Блумберга, а также компаний Uber и Apple.

На всех взломанных страницах появились посты, в которых авторы обещали удвоить деньги любого, кто отправит биткоины на указанный в сообщениях биткоин-кошелек.

Соцсеть восстановила доступ к большинству взломанных аккаунтов в течение нескольких часов. В администрации Twitter заявили, что хакерская атака была направлена на сотрудников социальной сети, у которых был доступ к внутренним системам и инструментам.

По словам главы Twitter Джека Дорси, в настоящее время проводится расследование, о результатах которого сообщат позднее. Дорси назвал произошедшее «сложным днем» для компании.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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