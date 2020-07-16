Побережью США угрожает серьезный разлив нефтепродуктов

Побережью вблизи американского военного порта Сан-Диего грозит экологическая катастрофа. Она произойдет, если горящий несколько суток подряд десантный корабль Bonhomme Richard будет поврежден на столько, что затонет. Об этом пишет немецкая Die Welt.

Как писал «Новый День», на борту корабля ВМС США находится около 3,7 тыс. тонн топлива. В случае его затопления, экологии региона будет нанесен значительный ущерб. По данным немецкого издания, береговая охрана США уже предупредила специалистов по ликвидации нефтяных разливов о ЧП.

Издание также отмечает, что если корабль полностью сгорит, это будет крупнейшая потеря в мирное время за всю историю ВМС США. Напомним, пожар на корабле начался 12 июля. По предварительным данным очаг находился на одной из нижних палуб. Вскоре после начала пожара на судне прогремел взрыв.

По последним данным, в ходе пожара пострадали 59 человек. У них диагностировано отравление продуктами горения и легкие травмы. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

Корабль Bonhomme Richard ьбыл принят на вооружение осенью 1998-го. Его длина составляет 257 метров, водоизмещение – около 40 тыс. тонн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.20

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