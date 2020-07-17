Школьницу в США посадили в тюрьму из-за невыполнения домашнего задания

Американскую школьницу посадили в тюрьму для несовершеннолетних за то, что она нарушила условия испытательного срока. В частности, девочка не делала домашних заданий. Об этом сообщает ProPublica.
В прошлом году 15-летняя Грейс напала на свою мать, которая не разрешила дочери пойти к подруге. Девочка укусила женщину за палец и вырвала клок волос.
Школьнице назначили испытательный срок, в течение которого она в числе прочего должна была делать домашние задания. Однако девочке очень тяжело давалось дистанционное обучение, введенное из-за пандемии коронавируса.
Судья отправила Грейс в центр для несовершеннолетних, добавив, что этот подросток является угрозой для общества.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 17.07.20
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