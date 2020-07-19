СМИ сообщили об экстренной госпитализации президента Белоруссии

Президента Белоруссии Александра Лукашенко экстренно госпитализировали. Такая информация появилась в белорусских СМИ, в правительстве страны ситуацию не комментируют, в администрации президента не подтверждают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по некоторым данным Лукашенко доставили в больницу вечером в пятницу, 17 июля, после встречи премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По одной версии, у президента просто поднялось давление, и его положили на обследование; по второй – у него случился гипертонический криз, по третьей – инсульт.

Пресс-секретарь Лукашенко информацию о госпитализации президента опровергает: «Не дождетесь», – цититрует Наталью Эйсмонт РИА «Новости».

Напомним, сам Лукашенко считает лучшим лекарством от всех болезней здоровый образ жизни и физический труд. Пандемию коронавируса он не признает.

Минск, Артем Рокотов

Минск. Другие новости 19.07.20

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