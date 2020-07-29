Лукашенко оказался злостным разносчиком коронавирусной инфекции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел «на ногах» коронавирусной инфекцией. Белорусский лидер не изолировался на положенные 14 дней и, как известно, ни разу не надел медицинскую маску, активно общаясь с людьми на многочисленных официальных и неофициальных приёмах. В том числе, международных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о перенесённой болезни Covid-19 и «бессимптомном» её течении Лукашенко сам рассказал в ходе встречи с личным составом бригады спецназа в Уручье.

«Самое удивительное, вы встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение врачи сделали. Бессимптомно. Как я и говорил, 97% населения переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту», – приводит его слова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее в белорусских СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Александра Лукашенко.

По некоторым данным Лукашенко доставили в больницу вечером в пятницу, 17 июля, после встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По одной версии, у президента просто поднялось давление, и его положили на обследование; по второй – у него случился гипертонический криз, по третьей – инсульт.

Пресс-секретарь Лукашенко информацию о госпитализации президента категорически опровергла: «Не дождетесь», – сказала она.

Между тем, сам Лукашенко считает лучшим лекарством от всех болезней здоровый образ жизни, физический труд и быструю езду по полю на тракторе. Пандемию коронавируса он не признает.

Симферополь, Валентин Карамазов

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