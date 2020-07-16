«Брал косу, шел косить»: Лукашенко заявил о пользе физнагрузок в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что губернатор Витебской области Николай Шерстнёв смог вылечиться от коронавируса с помощью физических нагрузок. Глава региона косил траву по утрам.

Видео с речью белорусского лидера опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». «Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил о своих слова, что «трактор всех вылечит». «Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более, год хороший», – подчеркнул глава государства.

Лукашенко не вводил в Белоруссии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, которую он неоднократно называл массовым психозом. Covid-19 белорусский президент советовал лечить работой на тракторе и походом в баню, «травить» инфекцию водкой и есть больше сливочного масла.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 16.07.20

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