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Понедельник, 13 июля 2020, 14:54 мск

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Лукашенко предложил лечить коронавирус медом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что от коронавируса можно избавиться с помощью меда. Об этом глава государства заявил во время поездки в Могилевскую область.

Лукашенко посетил источник «Голубая криница» в Могилевской области, который является гидрологическим памятником природы республиканского значения, передает БЕЛТА. Президент поговорил с местными производителями меда, сыра и изделий народного промысла.

Пчеловодам Лукашенко рассказал, что сам держит пасеку, и пообещал государственную поддержку. «Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся...» – пошутил белорусский лидер.

Лукашенко не вводил ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, которую он неоднократно называл массовым психозом. Covid-19 белорусский президент советовал лечить работой на тракторе и походом в баню, «травить» инфекцию водкой и есть больше сливочного масла.

Стоит отметить, что эпидемиологи и инфекционисты опровегли информацию о том, что коронавирусная инфекция лечится чесноком, медом или имбирем. Однако все эти продукты помогают укрепить иммунитет, что может положительно сказаться на течении болезни.

Минск, Зоя Осколкова

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