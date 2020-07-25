ВТО поддержала Россию в споре с ЕС

Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в споре с Евросоюзом о методике антидемпинговых мер. Они согласились с позицией Москвы относительно того, что применяемые ЕС принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях нарушают правила организации. «Мы рекомендуем Евросоюзу привести свои меры в соответствие с принятыми обязательствами в рамках соответствующего соглашения», – указано в документе ВТО.

По словам главы министерства экономического развития Максима Решетникова, в Москве рассчитывают, что решение будет исполнено добросовестным образом. «Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований», – отметил глава ведомства.

Арбитры признали, что практика ЕС, согласно которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья противоречит правилам ВТО. В МЭР отметили, что этот подход страны ЕС начали применять еще при существовании СССР. Эта практика обернулась дискриминационными пошлинами в отношении российских товаров, что нанесло экспортерам значительный ущерб.

Как напоминает РИА «Новости», спор был инициирован Россией еще в 2015 году. Москва выступила против методики «энергокорректировок», согласно которой стоимость товаров рассчитывали, исходя из европейских, а не российских цен на энергоресурсы.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 25.07.20

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