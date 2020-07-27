В Колорадо внедорожник въехал в толпу митингующих за права темнокожих

В американском городе Аврора (штат Колорадо) в толпу демонстрантов за права темнокожего населения (BLM) въехал внедорожник. Участники массового протеста находились непосредственно на проезжей части дороги, когда на значительной скорости к ним стал приближаться автомобиль зеленого цвета.

Митингующие успели разбежаться, однако один из протестующих открыл стрельбу по внедорожнику. Прозвучало 6-7 выстрелов. В итоге стрелок попал в двух в двух участников протеста, один из которых скончался. Машина, не6смотря на пробитое колесо смогла уехать. Сейчас водитель и пассажир авто задержаны. Стрелка до сих пор ищет полиция, передает RT.

Вашингтон, Иван Гридин

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