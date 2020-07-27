В Великобритании оценили мощь российского военно-морского флота

В День ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своего флота, пишет Daily Mail. Военно-морские парады состоялись 26 июля в ряде российских городов, а также на базе РФ в сирийском Тартусе. Так, например, в Кронштадте в параде участвовали 200 кораблей и 4 тыс. военнослужащих.

Фото: пресс-сулжба Кремля

По оценке авторов статьи, за последние годы Россия приложила много усилий для модернизации и обновления собственного военно-морского флота. Кроме того, отмечает издание, президент России Владимир Путин анонсировал вхождение в состав ВМФ еще 40 новых кораблей, а также усиление уже существующего флота гиперзвуковым оружием.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 27.07.20

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