Трамп пообещал нации наступление «золотого века»

Президент США Дональд Трамп пообещал скорую победу над коронавирусной инфекцией и наступление «золотого века» для США. «Мы в скором времени победим коронавирус и перейдём к золотому веку – лучше, чем когда-либо», – написал он в Twitter.

Кроме того, он обвинил американские СМИ в необъективности при освещении протестов в стране, а также обрушился с критикой на участников беспорядков и на своего потенциального соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

«Лживые СМИ пытаются изобразить «протестующих» в Портленде и Сиэтле как замечательных, милых и невинных людей, которые просто прогуливаются. На самом деле они больные и невменяемые анархисты и агитаторы, которых легко контролируют наши правоохранительные органы», – написал Трамп.

Он отметил, что если бы Байден когда-либо победил на выборах, то «страна пострадала бы как никогда»: рынки рухнули, а города сгорели бы.

Напомним, масштабные акции за права темнокожего населения и против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией.

Между тем США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. По данным на 28 июля в стране выявлено 4,4 млн случаев заражения Covid-19. Из-за карантинных мер многие предприятия и организации в США прекратили работу. Минфин страны сообщал о существенном падении ВВП.

Вашингтон, Иван Гридин

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