МИД России ответил на претензии адмирала США по поводу ракет на ледоколе

Претензии США относительно вооружения российского ледокола «Иван Папанин» крылатыми ракетами «Калибр» безосновательны, поскольку данный корабль не является классическим ледоколом. Такое заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, что «Иван Папанин» может нести на своем борту крылатые ракеты «Калибр», не имеют под собой никакого основания. Данный корабль является патрульным судном ледового класса, которое было построено для нужд Военно-морского флота (ВМФ) России. «То, что на военный корабль устанавливаются вооружения, вряд ли должно вызывать вопросы, тем более, если это вооружение не противоречит международным договоренностям», – приводит РИА «Новости» слова Николая Корчунова.

Посол пояснил, что установка контейнеров с ракетами «Калибр» или ПКР «Уран» возможна только при необходимости усилить группировку кораблей Северного флота, который отвечает за все арктическое побережье России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.07.20

Коронавирус обнаружили в сперме. / Ученые сравнили три вида масок для защиты от Covid-19. / Боснийская армия рискует остаться без хорватов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»