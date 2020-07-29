Сенат США предупредили о «серьезной проблеме» в лице российских подлодок

Новые российские подлодки и крылатые ракеты представляют собой «серьезную проблему» для США. Такое заявление сделал генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк, кандидатура которого обсуждается в сенате для назначения на должность командующего Северным командованием США (NORTHCOM).

По словам Хёрка, последние 30 лет соперники и потенциальные противники США наблюдали, как Америка ведет политику сдерживания, как поступает во время конфликтов. «У них была возможность развиваться, наблюдая за нами, в частности, у России и Китая во всех областях. Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые сейчас – серьезная проблема», – заявил Ван Хёрк на слушаниях в сенате.

Как передает РИА «Новости», генерал-лейтенант также подчеркнул, что современные субмарины с новыми крылатыми ракетами дают России возможность угрожать территории США, что представляет из себя «серьезную проблему». Он также отметил, что Китай избрал аналогичный путь развития вооруженных сил.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.07.20

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