Властям 21 штата рекомендовали ужесточить карантинные меры

Белый дом рекомендовал властям 21 штата ужесточить санитарные ограничения из-за опасной эпидемиологической ситуации на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The New York Times.

Руководство штатов, а также федеральные чиновники получили рекомендации к действиям. Вашингтон считает необходимым ввести дополнительные ограничения в штатах: Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Миссури, Северная Дакота и Висконсин. Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, руководство некоторых из названых штатов уже отказалось от запланированного снятия ограничений.

Как писал «Новый День» американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, в которой примут участие 30 тыс. добровольцев. Также стало известно, что компания намерена продавать вакцину по цене $50-60 за курс прививок.

США продолжают удерживать мировое лидерство среди стран по числу зараженных новым типом коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в США насчитывается 4 352 083 случаев заражения Covid-19. От коронавируса и вызванных им осложнений умерло 660 407 человек, а выздоровели 1 355 363 человека.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.07.20

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