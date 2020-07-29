российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 июля 2020, 10:47 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Властям 21 штата рекомендовали ужесточить карантинные меры

Фото: AP

Белый дом рекомендовал властям 21 штата ужесточить санитарные ограничения из-за опасной эпидемиологической ситуации на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The New York Times.

Руководство штатов, а также федеральные чиновники получили рекомендации к действиям. Вашингтон считает необходимым ввести дополнительные ограничения в штатах: Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Миссури, Северная Дакота и Висконсин. Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, руководство некоторых из названых штатов уже отказалось от запланированного снятия ограничений.

Как писал «Новый День» американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, в которой примут участие 30 тыс. добровольцев. Также стало известно, что компания намерена продавать вакцину по цене $50-60 за курс прививок.

США продолжают удерживать мировое лидерство среди стран по числу зараженных новым типом коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в США насчитывается 4 352 083 случаев заражения Covid-19. От коронавируса и вызванных им осложнений умерло 660 407 человек, а выздоровели 1 355 363 человека.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.07.20

Сенат США предупредили о «серьезной проблеме» в лице российских подлодок. / Эффективность антикрымских санкций упала до 10%. / Трамп допустил возможность поставок вакцины от Covid-19 на экспорт. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Сенат США предупредили о «серьезной проблеме» в лице российских подлодок

США обвиняют Россию в фейках о коронавирусе с целью повлиять на выборы

Трамп допустил возможность поставок вакцины от Covid-19 на экспорт

Подводный робот обогнул всю Атлантику за четыре года

МИД России ответил на претензии адмирала США по поводу ракет на ледоколе

Трамп пообещал нации наступление «золотого века»

Советник президента США заразился коронавирусом

МИД Германии выступил против возвращения РФ в G-8

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, США, Эпидемии,