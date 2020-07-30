Иностранные журналисты были шокированы подводным вождением российских танкистов

Журналисты аргентинской газеты Clarin заинтересовались видеороликом, опубликованным Минобороны России. На кадрах запечатлено форсирование водной преграды танком Т-72Б3 в ходе учений, проходивших в Центральном военном округе.

Их удивило то, как танкисты отрабатывают навыки подводного вождения в ходе учений, которые состоялись в Оренбургской области. На видео запечатлено, как танк преодолевает водную преграду глубиной 5 метров. Журналисты охарактеризовали запись как шокирующую, а также заявили, что зрелище исчезающего в воде и появляющегося «как ни в чем не бывало» танка «просто впечатляет». Аргентинцы охарактеризовали Т-72БЗ как «беспрецедентным смертельным оружием», сравнив его с подлодкой.

В Минобороны пояснили, что танки оснащены специальными воздуховодами, которые позволяют двигателю боевой машины работать и под водой. При форсировании глубоких водных преград танкисты ориентируются по специальным приборам и не допускают остановок и резких поворотов, отмечает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.07.20

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