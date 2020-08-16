«Октябрьский сюрприз» Трампа: США могут выйти из НАТО

Нынешний президент США Дональд Трамп может до ноябрьских выборов устроить «сюрприз», начав процедуру выхода США из НАТО. Такое мнение высказал экс-советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью испанскому изданию La Razon.

«До выборов еще около трех месяцев, а с точки зрения американской политики это вечность. Он может принять решение о выводе всех вооруженных сил США из Афганистана. Или объявить о выходе из НАТО», – сказал Болтон.

По его словам, «предвыборным козырем Трампа» может также стать четвертый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на котором будет «объявлен мир» на Корейском полуострове и положен конец программе ядерного оружия Пхеньяна.

Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

Стоит отметить, что ранее стало известно о намерении Штатов вывести часть американского военного контингента из ФРГ и перебросить войска к границам России.

НАТО – военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США, Канаду и Турцию. Он был основан США в 1949 году, чтобы защитить Европу от советского влияния. Сегодня членами НАТО являются 30 стран.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 16.08.20

Китай хочет провести испытания вакцины от COVID-19 вместе с Россией. / Экс-кандидат в президенты Белоруссии стал фигурантом дела о взятке. / Умер младший брат президента США. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»