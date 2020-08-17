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Понедельник, 17 августа 2020, 14:39 мск

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В машине военного атташе РФ в Нидерландах обнаружили шпионский «жучок»

Фото: thehill.com

В служебном автомобиле российского военного атташе в Нидерландах нашли устройство слежения. В связи с этим временная поверенная в делах Нидерландов Доминик Баккер-Кюлинг была вызвана Министерство иностранных дел РФ, где ей был выражен решительный протест в связи со случившимся, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», – говорится в заявлении российской стороны.

В нем также подчеркивается, что подобные недружественные действия осложняют и без того непростые двусторонние отношения.

Амстердам, Иван Гридин

Амстердам. Другие новости 17.08.20

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