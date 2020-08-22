Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с 24 августа закрыть те предприятия, на которых начались забастовки.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет, – заявил Лукашенко во время сегодняшнего визита в Гродно. – Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие». При этом Лукашенко чуть ли не обвинил в подрывной деятельности частный бизнес, сообщив, что именно он подталкивает сотрудников госпредприятий к забастовкам, пытаясь таким образом отвоевать рынок.

Наконец, Лукашенко зкаявил: если бы он отказался от поста президента, то Беларусь уже бы «поломали, покрошили и выплюнули».

Минск, Игорь Юров

Минск. Другие новости 22.08.20

Еще одна сторона пандемии: цена спасения мира от «библейского голода» существенно возросла. / Лихтенштейн требует у Чехии территорию, в 12 раз превышающую площадь княжества. / В Белоруссии заблокировали десятки интернет-ресурсов, включая сайты российских СМИ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»