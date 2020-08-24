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Понедельник, 24 августа 2020, 16:32 мск

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Лукашенко потребовал увольнять учителей за участие в протестах

Фото: teleskop-by.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять школьных учителей, поддержавших акции протеста против итогов президентских выборов. Об этом Лукашенко заявил на встрече с министром образования Игоря Карпенко. По его словам, в школах не должны работать педагоги, которые не разделяют принципы «государственной идеологии».

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», – приводит слова президента государственное агентство БелТА.

Лукашенко указал, что в республике «государственное образование, государственные школы, государственная идеология». «Те, кто хотят следовать этим принципам – идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны», – подчеркнул действующий глава государства, отметив, что «это надо говорить прямо, откровенно и честно».

Как сообщал «Новый день», в минувшую субботу, 22 августа, Лукашенко велел с 24 августа закрыть те предприятия, на которых начались забастовки.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо… Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», – заявил он во время визита в Гродно. Лукашенко при этом фактически обвинил в подрывной деятельности частный бизнес, заявив, что именно он подталкивает сотрудников госпредприятий к стачкам, пытаясь таким образом отвоевать рынок.

Минск, Наталья Петрова

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