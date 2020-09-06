В Минске начались массовые задержания участников акции протеста

В Минске силовики задерживают протестующих. Белорусские СМИ сообщают, что акция «Марш единства» проходит не только в столице, но и других городах. По предварительным данным, участие в демонстрации приняли более 100 тысяч человек.

Протестующие прошли шествием по центру города – по улице Немиге, улице Ленина, проспекту Независимости и проспекту Победителей. Выйти людей на акцию призывали телеграм-каналы и соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская.

По данным портала Tut.by, на улицы столицы стягивали спецтехнику, а возле резиденции Лукашенко заметили БТР. Также сообщалось, что около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ.

Ближе к вечеру начались массовые задержания. В частности, силовики задержали не менее 20 человек в парке Победы, несколько человек задержаны на площади Свободы, на улице Немиге и на проспекте Победителей. В МВД Белоруссии сообщили, что по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек, точное число озвучат в понедельник.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются более трех недель.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 06.09.20

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