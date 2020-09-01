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Лидеры оппозиции Белоруссии объявили о создании единой партии «Вместе»

Виктор Бабарико. Скриншот с YouTube-канала Бабарико

Штаб несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции страны Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе».

Бабарико и Колесникова о сздании единого объединения оппозиции

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», – заявил Бабарико в своем видеообращении к народу, которое было опубликовано в социальных сетях. Он подчеркнул, что первостепенной задачей определено проведение конституционной реформы.

«В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее», – заверила Колесникова. Ранее во время прямого эфира на YouTube она подтвердила намерение белорусской оппозиции создать собственное политическое движение, напомнив, что за последние 20 лет в Белоруссии «не было зарегистрировано ни одной новой партии».

В своем обращении Бабарико отметил, что новое объединение будет носить статус общественной организации или политической партии. При этом политическая партия предпочтительнее, так как у нее смогут появиться источники финансирования. Он также призвал сограждан записываться в ряды нового объединения.

Минск, Иван Гридин

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