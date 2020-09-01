ОМОН гоняется за студентами и преподавателями вузов по всему Минску

В Минске сотрудники подразделений ОМОН ведут активные действия по разгону мирных акций, в которых сегодня, в День знаний, 1 сентября, принимают участие студенты и преподаватели столичных вузов. Так, в частности, группу из порядка 200 студентов и некоторым количеством преподавателей силовики разогнали в районе площади Победы в Минске.

По данным организации «Правы человека в Белоруссии», уже известны имена 24-х задержанных на сегодняшних акциях, сообщает агентства «Вясна». Задержания главным образом проходили вблизи главного корпуса Белорусского государственного университета в районе площади Независимости. В руках правоохранителей там оказали порядка 20 студентов.

Несмотря на случившееся, участники протеста скоординировались и сформировали новую колонну, которая двинулась по проспекту Независимости. По данным ТАСС, на тот момент колонна насчитывала уже несколько сотен участников, так как к ним присоединились соратники из других образовательных учреждений.

Водители приветствуют демонстрантов звуковыми сигналами, а порой, даже предупреждают о приближении силовиков и заблокированных дорогах. Так, например, благодаря одному неравнодушному водителю, колонна резко сменила направление движения, чтобы избежать встречи с ОМОНом.

Фото: Tut.by

«Студенты прошли мимо Следственного комитета и двигались по Первомайской улице. Какое-то время колонну сопровождал синий бус с людьми в черных балаклавах. Когда водитель едущей навстречу машины предупредил студентов о заблокированном мосте через Свислочь, колонна свернула в парк Горького. Но прошел слух, что в парке тоже находятся силовики, и студенты спешно его покинули», – сообщает Tut.by.

Студенты стараются менять направление движения и собираться, по возможности, в новых точка большими группами. При встрече с поджидавшими подразделениями силовиков начинают разыгрывать сценки, встают в сцепки. «На улице Янки Купалы студентов ждало не меньше четырех автобусов с силовиками и несколько машин милиции. Молодежь встала в сцепки. При этом студенты кричат: «Мы не боимся». Задержаний не случилось, бусы (автобусы – прим. ред.) постояли на светофоре и свернули в обратную от колонны сторону», – сообщает агентство.

Также отмечается, что, некоторых студентов, которые находились на парах в своих вузах, не выпускают на улицы. «Студенты БНТУ, не те, которые маршируют по городу, а те, которые сидели на парах, сообщают, что их не выпускают из одного из корпусов. Двери закрыты, покинуть помещение после пар нельзя», – передает Tut.by.

Минск, Иван Гридин

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