В Белоруссии задержали 633 участника акций протеста

На протестных акциях, прошедших в Белоруссии в воскресенье, задержали 633 человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

По ее словам, 633 человека были задержаны за нарушение законодательства. Из них 363 человека будут находиться в местах содержания до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

Чемоданова уточнила, что в различных регионах Белоруссии 6 сентября прошли 42 протестные акции, в них приняли участие около 31 тысячи человек. Ранее белорусские СМИ оценили число протестующих в 100 тысяч.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются более трех недель.

Минск, Зоя Осколкова

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