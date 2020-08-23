В центре Минска силовики готовятся разгонять «Марш новой Белоруссии»

В Белоруссии проходит новая массовая акция протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Марше новой Белоруссии» принимают участие тысячи людей по всей стране.

В Гомеле колонна протестующих, делая большой круг по центру города, растянулась почти на 2 километра.

В Мозыре участники акции развернули большой плакат «Хватит бояться!»

В Бресте несколько тысяч демонстрантов прошли маршем по центральным улицам.

В Могилеве сотрудники милиции заблокировали подходы к зданию облисполкома, но протестующим, проходящим мимо, не мешали.

В Гродно тысячи людей встали на колени в память о погибших во время акций протеста.

В центре Минска собрались около 100 тысяч человек. Люди прошли маршем т по проспекту Независимости к стеле «Минск – город-герой», растянув по колонне огромные бело-красно-белые флаги ( официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919) и Республики Беларусь (1991-1995 годах), сегодня объявленный министром обороны РБ Виктором Хрениным фашистским).

На площади возле гостиницы «Планета» идет митинг, все выступающие заявляют, что Лукашенко должен уйти.

Между тем, к стеле «Минск – город-герой» начали вместе с силовиками стягивать военных: они устанавливают вокруг стелы спираль Бруно – густую колючую проволоку. Митингующие просят друг друга не подходить к оцеплению близко.

В руках у военнослужащих боевые автоматы и пулеметы, пишет Tut.by. Часть участников акции двинулась в сторону площади Государственного флага. Возле Дворца независимости дорога перекрыта транспортом с включенными проблесковыми маячками.

На проспекте Победителей протестующие, скандируя «Трибунал!» и «Уходи!», остановились в паре сотен метров от силовиков. Туда уже стянуты автомобили для разгона демонстраций, бойцы ОМОНа со щитам, установлены водометы.

Минск, Игорь Юров

Минск. Другие новости 22.08.20

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