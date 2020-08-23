Лукашенко прилетел в президентскую резиденцию с автоматом и назвал протестующих крысами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в собственную резиденцию на вертолете в бронежилете и с автоматом.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня более 100 тысяч жителей Минска вышли на «Марш новой Белоруссии». Часть участников акции отправились ко Дворцу независимости. Территорию оцепили сотрудники милиции, военные и бойцы ОМОН. Ко дворцу были стянуты машины для разгона демонстраций, водометы.

Вскоре подтянулся и Лукашенко: он вышел из вертолета, приземлившегося на территории президентской резиденции, в бронежилете и с автоматом Калашникова. Видео опубликовал telegram-канал Nexta Live.

Вскоре появилось другое видео – Лукашенко в вертолете разговаривает с пилотом и наблюдает за происходящим внизу: «Как крысы разбежались», – комментирует он увиденное.

Минск, Игорь Юров

Минск. Другие новости 23.08.20

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