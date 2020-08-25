Кипр анонсировал открытие границы для россиян – попадут не все

С 28 августа некоторые категории россиян смогут посещать Кипр. Им позволят въехать в республики при условии сдачи теста на коронавирус и соблюдения двухнедельного карантина, следует из сообщения Минздрава Кипра.

Ведомство пересмотрело оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и включило Россию в категорию «С» – страны с повышенным риском инфицирования коронавирусом. В эту категорию входят страны, из которых разрешено въезжать на Кипр только гражданам, постоянно проживающим на острове, членам их семей, обладателям вида на жительство или специального разрешения на въезд от правительства и дипломаты.

Россиянам, прибывающим на Кипр, необходимо сдать тест на коронавирус по прибытии в островное государство либо иметь при себе справку о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до вылета. Кроме того, приезжающим необходимо провести 14 дней в самоизоляции, а перед ее окончанием нужно будет вновь сдать тест на коронавирус – анализ оплачивается за свой счет.

Надо отметить, что в категорию «C» также входят Франция, Хорватия, Болгария, Черногория, Украина, Израиль, Люксембург, Румыния, Испания и еще 15 стран.

Добавим, что гражданам стран из категории «В» при въезде на Кипр необходимо предъявить сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции, двухнедельный режим самоизоляции при этом соблюдать не нужно. При этом группа «А» не предусматривает наличия у иностранцев каких-либо специальных документов – нужен лишь паспорт и обязательная иммиграционная карта.

Никосия, Наталья Петрова

Никосия. Другие новости 25.08.20

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