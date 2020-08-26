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Среда, 26 августа 2020, 14:00 мск

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Франция вымарает «негров» из романа Агаты Кристи

Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименуют на территории Франции, исходя из вопросов толерантности к неграм. Теперь книга будет носить название «Их было десять». Об этом пишет RTL со ссылкой на родственника писательницы Джеймса Причарда.

По словам гендиректора издательства Le Livre de Poche Беатрис Дюваль, Франция оставалась одной из немногих стран, где сохранилось исконное название романа. Также отмечается, что слово «негр» встречается в романе 74 раза. Будет ли оно вымарано, не сказано.

«Когда книга писалась, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру», – сказал Причард.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.08.20

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