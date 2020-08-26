Ученые назвали животное с невероятно сильным укусом

Ученые установили силу укуса древнего каймана, жертвой которого стал ленивец. Они изучили кости с 46 следами зубов, которые оставила рептилия. По оценкам исследователей, сила укуса крокодила оставляла порядка семи тонн, что более чем в четыре раза превышает силу укуса любого ныне существующего животного.

По словам автора исследования Родольфо Салас-Гисмонди, следующий самый сильный укус принадлжежит морскому крокодилу вида Crocodylus porosus. Его сила составляет 1,6 тонны.

Ученый отметил, что зубы рептилии без труда пробили большую берцовую кость жертвы, что не оставило ей никаких шансов на выживание. По оценкам ученого, обнаруженная кость имеет решающее значение для понимания динамики древних экосистем.

«Мы обнаружили, что следы зубов в большеберцовой кости совпадают с анатомией и зубными рядами главного хищника системы Пебас, гигантского каймана Пурусзавра», – сказал ученый. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.08.20

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