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NewDayNews.ru

Четверг, 27 августа 2020, 13:08 мск

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Трамп отправил Нацгвардию в Кенош для восстановления порядка

Президент США Дональд Трамп принял решение направить в штат Висконсин, где начались беспорядки Национальную гвардию для восстановления «закона и порядка».

«Сегодня я отправлю силы федеральных правоохранительных органов и Нацгвардии в Кеношу, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок», – написал он в Twitter.

Как писал «Новый День», беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему Джейкобу Блейку который привлек внимание правоохранителей, когда хотел разнять двух ссорящихся женщин. За жизнь Блейка борются врачи.

Стоит отметить, что в ходе беспорядков в Кеноше погибли два человека. В убийстве подозревают 17-летнего Кайла Риттенхаус, который вышел на улицу с автоматической винтовкой и аптечкой. За несколько минут до убийства он объяснил на камеру, что отправился помогать людям. Он задержан, передает RT.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.08.20

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