В Госдепе заявили о желании Китая запугать США пусками ракет

Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США и их союзников. Такое заявление сделал специальный посланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter.

Данное заявление он подкрепил ссылкой на публикацию в газете South China Morning Post. Издание пишет, что Китай провел запуски с целью «запугать США». Газета сообщает, что утром 26 августа были произведены пуски двух баллистических ракет в сторону Южно-Китайского моря, чтобы послать предупреждение США. Первую ракету, DF-26B запустили из провинции Цинхай, вторую, DF-21D, – с территории провинции Чжэцзян. Обе ракеты упали в заданной точке акватории, которая была закрыта в связи с учениями.

По данным источников китайского издания, запуск стал «ответом Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое появление американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.08.20

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