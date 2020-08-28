Американцы переполошились из-за всплывшей у берегов Аляски подлодки РФ

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за российской субмариной ВМФ России, которая всплыла в международных водах недалеко от побережья Аляски. Об этом Северное командование ВС США сообщило в Twitter.

«NORAD и Северное командование ведут тщательное наблюдение за российской подлодкой, всплывшей около Аляски. Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей», – заявили в командовании, подчеркнув, что самым тщательным образом следят за передвижением всех кораблей и судов в своей зоне ответственности.

Ранее АP сообщило, что российскую субмарину в водах Берингового моря обнаружили американские рыболовы, ведущие промысел у берегов Аляски. О подлодке они сообщили в Береговую охрану США.

По словам представителя Береговой охраны Кипа Уадлоу, он связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон, где ему подтвердили присутствие российских кораблей, которые участвуют в учениях, о чем были заблаговременно предупреждены некоторые официальные лица США.

Вашингтон, Иван Гридин

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