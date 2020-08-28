СМИ Японии анонсировали отставку Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует сложить с себя полномочия на фоне пошатнувшегося здоровья, сообщило общественное телевидение Японии. По данным телеканала, решение уже принято, а официально о нем будет объявлено на пресс-конференции, которая намечена на 11:00 по московскому времени.

Если отставка состоится, представителям правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) необходимо будет предоставить на утверждение в парламент кандидатуру нового премьера. Так как в обеих палатах парламента ЛДП имеет подавляющее большинство мандатов, процедура утверждения будет носить технический характер.

По данным местных СМИ, Абэ страдает язвенной болезнью желудка, очередной острый приступ которой произошел в начале августа. После этого он прошел обследования в медицинских учреждениях, а потом заверил общественность, что медосмотры носили плановый характер, и чувствует он себя хорошо.

Стоит отметить, что Синдзо Абэ в 2006-2007 годах уже возглавлял японский кабмин, однако ушел в отставку из-за заболевания пищеварительной системы, утверждали местные СМИ. В 2012 году он вновь стал премьером. Синдзо Абэ установил абсолютный рекорд непрерывного пребывания на посту премьер-министра Японии, которое составляет 2 799 дней с начала его второго срока.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 28.08.20

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