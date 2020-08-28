Экс-боец спецназа США признался в шпионаже в пользу России

Экс-боец спецназа США из подразделения «Зеленые береты» Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признал сотрудничество с российскими спецслужбами. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление бывшего военного, который был арестован неделю назад по обвинению в разглашении военной тайны.

«Я чувствовал себя мессией в отношении России, представлял, что я собираюсь освободить ее от репрессивного правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, я был обеспокоен тем, что они могли сделать с семьей моей жены», – указал в признательном заявлении бывший военный.

По словам помощника прокурора США Томаса Тракслера, Деббинс имел допуск к секретной и сверхсекретной информации и признался в факте передачи секретных данных Службе внешней разведки России. Обвинение считает, что американец с 1996 по 2011 год сообщал РФ российским спецслужбам данные о дислокации подразделения, в котором служил на территории Южной Кореи, Азербайджана и Грузии.

Обвинение считает, что Деббинс был завербован в 19-летнем возрасте и являлся студентом Университета Миннесоты, а также членом Корпуса подготовки офицеров запаса, которые проходили обучение в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой был полковником ВВС России, пишет «Коммерсантъ». Позднее, по информации прокуратуры, ему было присвоено кодовое имя Икар Лесников. Экс-спецназовцу грозит пожизненное заключение.

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