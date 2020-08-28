МИД РФ объявил персоной нон грата норвежского дипломата

Москва приняла решение выслать с территории страны одного из старших дипломатов посольства Норвегии в РФ. Ему предписано покинуть территорию России в трехдневный срок, заявили в МИД России.

Поводом стала недружественная позиция властей Норвегии, которые 18 августа объявили российского дипломата персоной нон грата. В связи с этим 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланн был приглашен в МИД России. Его проинформировали, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну в течение трех дней.

В Российском МИДе также отметили, что что проводимая норвежскими властями «деструктивная линия» негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений, а вся ответственность за это «полностью ложится на Осло».

Официальных причин высылки российского дипломата, как и его имя названо не было.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.08.20

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