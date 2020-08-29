В Черногории готовы вертолеты для побега президента Джукановича

В Черногории к взлету готовы несколько вертолетов, которые обеспечат бегство из страны пока еще действующего президента Мило Джукановича. По данным газеты «Ало!», которая ссылается на известного сербского адвоката Горана Петрониевича, в случае поражения на грядущих выборах, Джуканович намерен улететь в Албанию.

По оценкам эксперта, Джукановичу «больше не на что надеяться», потому он сбежит из страны при первой же возможности, когда станет понятно, что народ Черногории проголосовал за его оппонента. «Бог даст, в воскресенье вечером его (Джукановича – прим. ред.) уже не будет [в стране]», – понадеялся адвокат.

В интервью одному из местных изданий он так же заявил, что Джуканович сумеет остаться при власти «только при прямом участии Запада», ибо непосредственно в Черногории у него нет никакой внятной поддержки. По оценкам юриста, Джуканович способен пойти на многое, в том числе и на силовой подход, лишь бы оставить руководство страной за собой, пишет «Балканист».

Подгорица, Иван Гридин

Подгорица. Другие новости 29.08.20

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