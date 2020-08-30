Индия отказалась от участия в международных военных учениях «Кавказ-2020»

Минобороны Индии отказалось от участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», которое должно состояться на территории России в сентябре. «Индия решила не отправлять контингент в этом году на «Кавказ-2020», – говорится в заявлении официального представителя ведомства, опубликованном в Twitter. По его словам, отказ от участия в маневрах связан с пандемией коронавирусной инфекции нового типа и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики.

Ранее Минобороны России анонсировало участие в учениях представителей пяти иностранных государств. От Индии участие в маневрах должны были принять 200 военнослужащих. На сегодняшний день Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев Covid-19 после США и Бразилии. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в стране, по данным Университета Джона Хопкинса 3,46 млн человек.

Нью-Дели, Иван Гридин

Нью-Дели. Другие новости 30.08.20

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