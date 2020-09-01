Жесткий карантин – не выход: ВОЗ «переобулась» и ставит Швецию в пример другим странам

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро назвал Швецию, где власти отказались вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса, хорошим примером для подражания.

В интервью радиостанции Magic он отметил, что шведская стратегия в долгосрочной перспективе должна стать примером для других стран. По его словам, «ключом к победе» над Covid-19 стало доверие между властями и населением. «В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», – сказал Набарр.

Спецпосланник ВОЗ также назвал жесткий карантин «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малому бизнесу.

Как сообщал РИА «Новый День», в начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл назвал предложенную им стратегию борьбы с коронавирусом, предполагающую отказ от жестких карантинных мер, ошибочной. Он признал, что его подход привел к слишком большому количеству смертей и заявил, что Швеции следовало ввести более строгие ограничения против распространения нового коронавируса. По его словам, более верным был бы усредненный подход «между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир».

Напомним, уровень смертности в Швеции составил 43 человека на 100 тысяч. Этот показатель является одним из самых высоких в мире и намного превышает уровень смертности в соседних Дании и Норвегии.

Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие жесткого карантина по коронавирусу, экономика страны сильно пострадала. По прогнозам, ВВП Швеции в этом году резко сократится, значительно вырастет число безработных.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.09.20

В Швеции столкнулись два поезда, перевозившие опасный груз. Есть угроза взрыва. / В России рассчитывают на улучшение отношений с Черногорией. / Правительство США заплатит 250 миллионов долларов за хорошее настроение американцев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»