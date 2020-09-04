На фондовом рынке США произошел обвал акций технологических компаний

На американском фондовом рынке произошел обвал акций технологического сектора. Случившееся в четверг, 3 сентября, падение стало сильнейшим с начала июня. Так, акции одного из флагманов сектора – корпорации Apple – рухнули сразу на 8%, что в денежном выражении составляет порядка 180 млрд долларов, свидетельствуют данные торгов.

Акции других IT-гигантов тоже прилично обесценились: Google потеряла 5%, Microsoft – 6,19%, Facebook – 3,76%, Amazon – 4,63%. Самые значительные потери в процентном выражении понесла компания Илона Маска Tesla. Акции автопроизводителя подешевели сразу на 9%.

Что касается главных фондовых индексов США, то их снижение стало максимальным за три месяца. Так, Dow Jones Industrial Average упал на 2,79%, S&P 500 – на 3,52%, а NASDAQ – на 4,96%.

По мнению наблюдателей, видимых причин для столь значительного обвала не было. По мнению экспертов, панические настроения на рынке могли быть спровоцированы упадком экономики США на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Предыдущий суточный рекорд по уровню падения Apple установила вместе с Microsoft в марте. Потери составили и 150 млрд долларов. Еще один значительный обвал в июне 2018 года продемонстрировала Facebook, потеряв за день торгов 119 млрд долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

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