ЛГБТ, негры и инвалиды – киноакадемия обновила условия для получения «Оскара»

Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, для желающих побороться за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Обновленные нормы призваны бороться с притеснениями в адрес расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств и женщин. Правила начнут действовать с 2024 года.

«Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей», – указывается в заявлении на официальном сайте академии. Претендентам на «Оскар» необходимо соблюсти не менее двух из четырех критериев.

Прежде всего, речь идет об актерском составе. Так, по меньшей мере один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен представлять расовое или этническое меньшинство. Кроме того, не менее трети остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Отдельно оговорено, что весь творческий и технический персонал съемочной группы также должен отвечать этим требованиям. Речь идет о режиссерах, сценаристах, композиторах, гримерах, осветителях и т.д. Четвертый критерий – привлечение к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных групп.

Вашингтон, Иван Гридин

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