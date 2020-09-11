В Иордании прогремел взрыв на складе боеприпасов

В иорданском городе Эз-Зарки прогремел мощный взрыв. Эпицентр находился на складе боеприпасов, принадлежащем иорданской армии. Власти заявляют, что никто не пострадал.

Взрыв произошел на складе, где хранились боеприпасы, отслужившие свой срок, после чего возник пожар. Военные оцепили район. Начато расследование.

Государственный министр информации Иордании Амжад Адалия уточнил, что к этому моменту не зафиксировано каких-либо пострадавших после ЧП. Тем временем, телеканал Sky News Arabia сообщил, что в результате взрыва погибли два человека, еще трое пострадали.

По словам министра, причиной взрыва могло стать короткое замыкание.

Амман, Зоя Осколкова

Амман. Другие новости 11.09.20

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