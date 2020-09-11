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Пятница, 11 сентября 2020, 11:19 мск

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Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»

Фото: Reuters

США вооружены невиданными системами вооружений, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он утверждает о наличии ядерной ракетной системы, превосходящей мировые аналоги.

«У нас есть отличное оружие. Наши Вооруженные силы (ВС) сильнее, чем когда-либо. Мы потратили $2,5 трлн на наши ВС за последние три с половиной года. Теперь у нас есть новые ракеты. Надеюсь, нам никогда не придется их применить, но наше ядерное оружие сейчас находится в лучшем за последние десятилетия состоянии», – подчеркнул Трамп.

Он заявил, что США обладают «величайшим оружием в мире», с которым не могут сравниться разработки России и Китая. Об этом он сказал в ходе выступления перед своими сторонниками в ходе предвыборной кампании в Мичигане.

Наблюдатели допускают, что громкое заявление Трампа – ни что иное, как попытка заработать популярность перед предстоящими выборами. Об отставании в военных технологиях и дороговизне производства вооружений в США не устают писать мировые и американские СМИ. Также стоит отметить, что главным претендентом на пост главы США на грядущих выборах, согласно социологическим опросам, остается Джо Болтон, а Трамп наберет не более 40% голосов.

Вашингтон, Иван Гридин

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