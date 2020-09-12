Очередной провал: в США снова потерпела крушение ракета компании Astra

Новая попытка американского производителя ракет – компании Astra – вывести на орбиту свой первый носитель легкого класса Rocket 3.1 вновь закончилась провалом. Испытательный запуск был осуществлен в 06:19 по мск с тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк у южного побережья Аляски, однако через несколько минут появилось сообщение, что полет прекратился вскоре после взлета, передает «Интерфакс».

В компании Astra подтвердили, что полет прекратился во время работы первой ступени носителя Rocket 3.1. На появившейся в сетях любительской видеозаписи видно, как ракета после взлета и полета продолжительностью 30 секунд падает и взрывается.

Rocket 3.1 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Носитель теоретически может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. В 2018 году ракеты компании Astra, стартовавшие с комплекса Кадьяке, совершили два суборбитальных полета, но они также закончились авариями. При подготовке к запуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе из-за возникших технических проблем.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.09.20

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