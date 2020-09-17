Минобороны РФ предлагает бомбить в ответ на любое вторжение

Минобороны РФ предложило бомбардировать любую территорию по курсу следования судов-нарушителей государственной границы РФ, дабы предупредить возможную атаку. Исходя из этого, погранвойска РФ получат право применять силу для отражения вооруженного вторжения на территорию государства, однако, действующий закон требует четко сообщить о намерении произвести удар.

Стоит напомнить, что 25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошел инцидент с участием кораблей Военно-морских сил Украины. Они, по мнению российских пограничников, незаконно вошли в территориальные воды страны, отказывались подчиняться законным требованиям и совершали опасные маневры.

Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им предъявили обвинения в нарушении госграницы. Все они в итоге вернулись на Украину.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.09.20

Эксперты: Сербия стала самой влиятельной страной на Балканах. / Израиль призывает паломников, застрявших на белорусско-украинской границе, вернуться домой. / Самые богатые страны мира уже скупили половину будущих поставок вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»