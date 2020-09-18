Автор книги «Форрест Гамп» ушел из жизни

Автор романа «Форрест Гамп» романист и документалист Уинстон Грум умер в возрасте 77 лет в США. О печальном событии сообщила мэр города Фэрхоп (Алабама) Кэрин Уилсон. «С глубокой печалью я разделяю кончину нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял знакового автора», – написала Уилсон в Facebook.

О причине смерти ничего не сообщается.

Самой известной книгой Грума стала «Форрест Гамп». Она была опубликована в 1986 году. Всемирную популярность роман получил после экранизации. Лента Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли вышла в свет в 1994 году. Фильм удостоился шести премий «Оскар».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.09.20

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