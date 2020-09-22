Кандидат в президенты Байден обвинил Трампа в паникерстве из-за Covid-19

Действующий глава США Дональд Трамп паникует из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал кандидат в президент США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден в ходе встречи с избирателями в Висконсине.

«Он оцепенел, он не предпринял нужных мер, он запаниковал, а Америка заплатила самую высокую цену среди всех стран», – посетовал 77-летний Байден, добавив, что Трамп всю жизнь «бежал от проблем».

Бывший вице-президент полагает, что Трамп впал в панику, ввиду того, что Covid-19 стал для него слишком серьезной проблемой, которую он желал скрыть от жителей страны, как и возможные последствия пандемии. Трамп считал, что открытая информация приведет к панике, которая обернется финансовыми рисками, а это в свою очередь ударило бы по электоральным предпочтениям, убежден он.

Отметим, что на сегодняшний день США остаются лидерами среди стран мира по числу заболевших Covid-19. По данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день в стране выявлено 6 858 010 случаев заражения коронавирусом. От Covid-19 и вызванных ей осложнений в стране умерло почти 200 тыс. человек, а излечилось только 2 615 949 пациентов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.09.20

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