«Щедрое предложение»: в ООН поблагодарили Путина за вакцину от коронавируса

В ООН поблагодарили президента России Владимира Путина за предложение передать российскую вакцину от коронавируса сотрудникам всемирной организации. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение», – цитирует Дюжаррика ТАСС. Представитель генсека ООН добавил, что медицинская служба всемирной организации изучит предложение российского лидера.

Накануне в видеовыступлении на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Путин заявил о готовности России бесплатно предоставить отечественную вакцину от Covid-19 сотрудникам организации и ее подразделений для добровольной вакцинации, отметив, что Москве поступают такие обращения от коллег из ООН. Президент РФ также отметил, что Россия готова взаимодействовать со всеми странами по вопросу поставок российской вакцины.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.20

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