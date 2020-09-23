Маск заявил о намерении обрушить рынок электромобилей

Глава компании по производству автомобилей под маркой Tesla Илон Маск объявил, что намерен выпустить бюджетный вариант беспилотной машины. Об этом пишет The New York Post. По оценкам Маска, стоимость машины составит $25 тыс., при том, что самый бюджетный вариант Tesla – седан Model 3 – стоит от $37 990. Самая дорогая модель – Model X – обойдется покупателю в $79 990 и более.

Впрочем, возможным покупателям радоваться пока рано – Маск сообщил, что бюджетная версия выйдет с конвейера только через три года. «Мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью $25 тыс.», – сказал он.

По оценкам Маска, добиться невысокой цены автомобиля можно за счет аккумуляторной батареи абсолютно нового типа, который будет много мощнее, но и вдвое дешевле существующих аналогов.

Напомним, что еще в мае глава Tesla заявил о намерении обрушить рынок электрокаров за счет аккумуляторной батареи нового типа. По его словам, она будет иметь цилиндрическую форму, а мощность у нее в шесть раз превысит, существующие аналоги.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности – Toyota и Daimler.

Вашингтон, Иван Гридин

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